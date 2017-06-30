"Увірвався терпець",- Трамп щодо Північної Кореї

Дональд Трамп за підсумками зустрічі з лідером Південної Кореї Мун Чже Іном заявив, що політика толерантності по відношенню до КНДР провалилася. Ядерна програма Пхеньяна вимагає рішучої відповіді, Вашингтон буде захищати союзників.

Влада США розробляє дипломатичні, економічні, а також заходи в галузі безпеки щодо КНДР. Північнокорейська ядерна програма вимагає "рішучої відповіді", а терпіння Вашингтона вичерпалося. Про це заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном в Вашингтоні, передає Reuters.

"Ера стратегічної толерантності по відношенню до північнокорейського режиму провалилася ... Відверто кажучи, терпець урвався", - заявив Трамп. Розробляти заходи щодо Пхеньяна Вашингтон буде спільно з Сеулом, Токіо та іншими партнерами, додав президент США.

Трамп заявив, що союз між США і Південною Кореєю є основним для світу і безпеки в регіоні, який він назвав "небезпечною частиною світу". І Америка завжди буде захищати себе і своїх союзників, підкреслив глава держави.

Також Трамп заявив, що "весь світ став свідком того, що північнокорейський режим зробив з американським студентом", кажучи про Отто Вомбіере. Той у 2015 році відвідав КНДР, де зірвав зі стіни політичний плакат. Влада КНДР звинуватила студента в спробі "підірвати єдність народу", а Верховний суд країни засудив його 16 березня 2016 року до 15 років в'язниці. У червні 2017 року влада США домоглася звільнення Вомбіера, він був вивезений на батьківщину у стані коми і помер 19 червня, не приходячи до тями.

Мун Чже Ін, в свою чергу, заявив, що він і Трамп зійшлися на думці, що "тільки міцна безпека може принести справжній мир" в регіон. Лідери двох країн погодилися, що ядерна програма КНДР є пріоритетною проблемою, яка потребує вирішення. Також президент Південної Кореї повідомив, що Трамп прийняв запрошення відвідати країну в цьому році.

У квітні віце-президент США Майк Пенс, який перебував з візитом у Південній Кореї, заявляв, що "ера стратегічного терпіння" щодо КНДР закінчилася. З такою заявою він виступив на наступний день після того, як військові Південної Кореї повідомили про невдалу спробу Пхеньяна здійснити черговий пуск балістичної ракети.