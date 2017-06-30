В "Укроборонпромі" розраховують на активізацію ВТС із США після підписання нових двосторонніх угод про оборонні закупівлі

У дежконцерні "Укроборонпром" очікують активізації військово-технічного співробітництва (ВТС) з США у зв'язку з підготовкою підписанням нових двосторонніх угод про оборонні закупівлі, заявив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови держконцерну Денис Гурак.

"Наразі українська і американська сторони відпрацьовують питання підписання двох нових угод про оборонні закупівлі. Перший документ, зокрема, передбачає рівний доступ сторін на ринки оборонної продукції країн, другий - доступ українських компаній до американських засобів на розробку і виробництво зброї та військової техніки ", - сказав він агентству в п'ятницю.

Заступник голови "Укроборонпрому" визнав некоректним прогнозувати орієнтовні терміни підписання нових угод, уточнивши: "Проекти документів сторонами вже підготовлені, сьогодні ведеться робота в цьому напрямку".

"Підписання нових українсько-американських угод про оборонні закупівлі покликане активізувати двостороннє ВТС та спрямоване на реалізацію озвучених США в 2014 році ініціатив щодо компенсації втрат українського ОПК від розриву ВТС із РФ", - зазначив він.

Як повідомлялося, плани підписання нових двосторонніх угод про співпрацю між Україною та США, включаючи оборонну, енергетичну і економічну сфери, були озвучені президентом України Петром Порошенком у рамках візиту в США 19-20 червня і переговорів на вищому рівні.

Домовленість про розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема підписання нових двосторонніх угод у сфері оборонних закупівель, була досягнута за підсумками переговорів українського президента з главою Пентагону Джеймс Меттіс у рамках візиту.