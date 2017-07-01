Один український військовий загинув, дев'ятеро отримали поранення в результаті 35 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі

Бойовики за минулу добу 35 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в суботу вранці.

"За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець ЗС України, на жаль, загинув. Троє бійців сил АТО отримали поранення, ще шестеро - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики активізувалися в західному передмісті Донецька, де інтенсивно обстрілювали опорні пункти ЗСУ на підступах до Красногорівки і Мар'їнки. НВФ використовували майже весь спектр наявного у них озброєння: від стрілецької зброї і гранатометів, до БМП, мінометів різних калібрів і ствольної артилерії калібру 122-мм. Під час цих обстрілів кілька ворожих боєприпасів потрапили в житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Обставини і наслідки з'ясовуються.

Також на цьому напрямку під мінометний вогонь бойовиків вчора ввечері потрапили українські опорні пункти поблизу Широкино і Водяного. Крім того, обстріли зафіксовані в районі Гнутового і Лебединського, де НВФ неодноразово протягом доби застосовували різноманітне піхотне озброєння.

На донецькому напрямку протягом п'ятниці найбільш напруженою ситуація була поблизу Авдіївки і Кам'янки. Там бойовики систематично били зі стрілецької зброї і гранатометів, 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів тощо. В районі Кам'янки знову вели вогонь ворожі танки. Із заходом сонця ситуація там дещо стабілізувалася. Однак НВФ активізувалися на інших ділянках фронту, зокрема в північному передмісті Горлівки і на Світлодарській дузі. Опорні пункти ЗСУ біля Зайцевого бойовики кілька разів обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82-мм, вони накривали українських військовослужбовців, які тримають оборону біля Луганського.