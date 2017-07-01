Події

07:36 01.07.2017

В ООН схвалили скорочення бюджету миротворчих операцій на $ 600 млн

Генеральна Асамблея ООН в п'ятницю погодилася на скорочення річного обсягу коштів, що виділяється на миротворчу діяльність, на $ 600 млн - з $ 7,87 млрд до $ 7,3 млрд, повідомляють західні ЗМІ.

Всього країни-члени ООН погодилися направити $ 6,8 млрд на 14 миротворчих місій. Виділення додаткових $ 500 млн на фінансування операцій на Гаїті і в Дарфурі (Судан), як очікується, схвалять в грудні.

ЗМІ відзначають, що рішенню про скорочення витрат на миротворчі операції передував тиск з боку США, які більше всіх з країн ООН виділяють коштів на цю діяльність. У Вашингтоні хотіли скоротити загальний бюджет на цю діяльність на $ 1 млрд.

У свою чергу в ЄС наполягали на цифрі бюджету в $ 7,3 млрд, нагадують ЗМІ.

За даними ЗМІ, всього Вашингтон оплачує 28,5% бюджету миротворчих операцій. Крім США, головні країни, що фінансують цю сферу діяльності ООН - КНР, Японія, ФРН і Франція.

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