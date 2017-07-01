New York Post присвятила президенту статтю з трьох слів

У номері газети New York Post від 30 червня вийшла стаття про твіти президента США Дональда Трампа. У ній три слова.

"Зупинися. Просто зупинись", - наводить фотографію матеріалу журналістка видання Меггі Колан. Стаття є і на сайті New York Post. Автором статті є редакція видання.

Так в газеті відреагували на твіт Трампа, в якому він різко відгукнувся про ведучих програми Morning Joe на телеканалі MSNBC Міку Бжезинську і Джо Скарборо. "Я чув, що в програмі Morning Joe, у якій низькі рейтинги, про мене погано говорять (я її більше не дивлюся). Як низько впали божевільна Міка з низьким I.Q. і психопат Джо", - написав Трамп в четвер.

Після цього в американських виданнях почали виходити матеріали з критикою президента. "Неналежною" вважають таку реакцію і в республіканській партії, про що заявив спікер Палати представників Пол Райан.

У Білому домі відповіли, що таким чином Трамп реагує на цькування з боку ліберальних ЗМІ. "Там була обурлива кількість персональних атак не тільки на нього, а й на його оточення", заявила прес-секретар Білого дому Сара Хакабі.