Події

08:34 01.07.2017

Через бойові дії знову припинено електропостачання ДФС, в Авдіївці відсутнє централізоване водопостачання

Через пошкодження високовольтної лінії електропередач припинено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, в результаті чого відключено централізоване забезпечення водою м.Авдіївка, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу вранці.

У ДСНС уточнили, що станом на 7.00 електропостачання ДФС відсутня.

Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м. Вирішується питання про проведення ремонтно-відновлювальних робіт в умовах безпеки працівників.

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