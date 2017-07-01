Європа попрощається з Гельмутом Колем

1 липня в Страсбурзі відбудеться Європейський акт прощання з видатним німецьким політиком Гельмутом Колем. Похорон "канцлера німецької єдності" відбудеться в Німеччині.

Загальноєвропейська офіційна церемонія прощання з державним діячем проводиться вперше в історії Європейського Союзу. "Європейська рада віддає останню шану почесному громадянину Європи Гельмуту Колю, який помер 16 червня 2017 року", - йдеться в проекті акта прощання.

Церемонія прощання з "канцлером німецької єдності", як його називають співвітчизники, відбудеться в будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі 1 липня. Вона розпочнеться о 12.00 за київським часом і триватиме близько двох годин. На церемонії заплановано виступи федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель (Angela Merkel), голови Європарламенту Антоніо Таяні, голови Європейської ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, президента Франції Еммануеля Макрона і колишнього президента США Білла Клінтона. Очікується прибуття лідерів країн Євросоюзу, президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. За станом здоров'я в Страсбург не зможе приїхати екс-президент СРСР Михайло Горбачов.

Потім труну з тілом покійного вертольотом буде доставлено до Німеччини. Машина приземлиться поблизу Людвігсхафена, після чого труну водним (по Рейну) або наземним шляхом відвезуть в собор міста Шпайер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц), де відбудеться панахида та процедура прощання з військовими почестями. Згідно з останньою волею Гельмута Коля (Helmut Kohl), його тіло буде поховано не в Людвігсхафені, де покояться інші члени його сім'ї, а на кладовищі в Шпайері.

Гельмут Коль очолював уряд Федеративної Республіки Німеччини з 1982 по 1998 роки. Саме під час його перебування на посаді федерального канцлера відбулося возз'єднання Німеччини.

Гельмут Коль помер 16 червня на 88-му році життя в своєму будинку в місті Людвігсхафен.