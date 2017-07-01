У західних областях України залишаються знеструмленими 80 населених пунктів

У трьох західних областях України на ранок суботи залишаються знеструмленими, в результаті складних погодних умов з 29 на 30 червня, 80 населених пунктів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"30 червня відновлено електропостачання 801 населеного пункту в десяти областях, а саме: Хмельницька - 233, Волинська - 218, Львівська - 102, Чернівецька - 76, Тернопільська - 69, Вінницька - 37, Житомирська - 28, Рівненська - 22, Київська - 15 і Луганська - 1, які були знеструмлені з 29 на 30 червня внаслідок складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу вранці.

Станом на 7.00 1 липня залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у трьох областях, а саме: Львівська - 33, Хмельницька - 29 і Волинська - 18.