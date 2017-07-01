Заступнику міського голови в Одеській області повідомили про підозру в поданні недостовірних відомостей у декларації

В Одеській області заступнику міського голови повідомили про підозру в поданні недостовірних відомостей у декларації, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

"У вівторок, 27 червня, заступнику міського голови в Одеській області повідомили про підозру в поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації. Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні по ст. 366-1 КК України", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

В ході розслідування прокуратура регіону спільно з Управлінням СБУ в області та Нацполіціей встановила факт подачі недостовірних даних в електронній декларації.

Прокуратурою Одеської області встановлено, що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний з травня 2014 по квітень 2017 був єдиним засновником приватного підприємства зі статутним капіталом 1 млн грн.

При цьому, при подачі електронної декларації за 2016 службовець умисно не вказав про належні йому корпоративні права.

Досудове розслідування триває.