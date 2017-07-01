Україна вітає Канаду з 150-річчям

Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду та численні українці приєдналися до інтернет-акції до 150-річчя Канади, повідомляє посольство України в Канаді.

Протягом останнього тижня посольство збирало на своїй сторінці в Facebook відповіді українців на запитання "Що для мене Канада?" До акції приєдналися сотні українців, серед яких президент, прем'єр-міністр, політики та громадські діячі.

П.Порошенко у своєму привітанні відзначив прагнення обох народів жити у вільному світі: "Я радий, що особливе партнерство між нашими країнами і щира дружба між нашими народами ґрунтуються на твердому прагненні до свободи та демократії".

В.Гройсман описав своє ставлення до Канади так: "Справжній друг, партнер і союзник".

Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів нагадав про Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка набуде чинності 1 серпня.

Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе написала, що "політична, економічна і гуманітарна підтримка Канади в ці складні часи ніколи не буде забута українським народом".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін з вдячністю нагадав про 1,3 млн канадців, які мають українські корені: "Це країна, де багато поколінь українців почуваються як вдома".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив внесок Канади в реформу правоохоронних органів України, зокрема, створення Національної поліції: "Канада - це ефективний лобіст України та її права на свободу і незалежність на міжнародному рівні".

Мер Києва Віталій Кличко розмістив своє фото в канадській хокейній формі під час святкування Дня Канади в Києві минулого тижня і розповів про свій нещодавній візит в Торонто, який є містом-побратимом Києва. "Ми домовилися про ефективне співробітництво, студентські обміни та бізнес-зв'язки", - написав він.

До інтернет-ініціативи приєдналися численні українці, які проживають у Канаді.

1 липня відзначається 150 років з часу утворення Канади, формально проголошеного Актом про британську Північну Америку.