Головування Естонії в Раді ЄС сприятиме реалізації прагнень українського народу стати повноправним членом європейської сім'ї, сподівається Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав Мальту з завершенням успішного головування в Раді ЄС та Естонію з початком її головування з 1 липня, повідомила прес-служба глави держави.

П.Порошенко направив листа-подяку і привітання президенту Мальти Марі-Луїз Колейро Прека з нагоди успішного завершення головування Мальти в Раді Європейського Союзу.

"Незважаючи на численні виклики, з якими зіштовхується європейський проект, завдяки активній участі Мальти та нашій тісній практичній взаємодії ми зуміли досягти історичної віхи в українсько-європейському партнерстві та посилити тверду підтримку ЄС щодо суверенітету та територіальної цілісності України перед російською збройною агресією", - зазначив П. Порошенко.

Глава держави подякував Мальті за підтримку безвізового режиму для громадян України. Ще однією спільною історією успіху за час головування Мальти в Раді ЄС стала ратифікація Угоди про асоціацію, яка є ключовим кроком у поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Глава держави надіслав також вітання Президенту Естонії Керсті Кальюлайд з нагоди початку головування Естонії у Раді Європейського Союзу з 1 липня 2017 року.

Петро Порошенко закликав Естонське головування й надалі зміцнювати відносини України з ЄС, сприяти реформам і підтримувати відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом. "Ми розраховуємо також на вашу підтримку в напрацюванні наступних амбітних цілей України на європейському шляху", - відзначив Президент.

"Глава держави висловив сподівання, що головування Естонії сприятиме реалізації прагнень українського народу стати повноправним членом європейської сім'ї, що у свою чергу відповідає прагненням Естонії, як головуючої держави, зберігати відкритість Європи", - зазначено в повідомленні.