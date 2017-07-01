Події

11:55 01.07.2017

Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки, жителі не постраждали

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування зі зброї, забороненої Мінськими домовленостям, незважаючи на оголошене перемир'я в період збору врожаю.

"Так, вночі 30 червня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали населеного пункту", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, розміщеному на сторінці штабу АТО в соцмережі "Фейсбук".

Там поінформували, що біля житлового будинку на вулиці Шевченка впав, але не розірвався 122 мм артилерійський снаряд. На вулиці Прокоф'єва в стіну житлового будинку потрапила міна 82 мм. У будинку на вулиці Карла Маркса 120 мм міна пошкодила дах.

"На щастя, серед місцевих жителів постраждалих немає", - зазначено в повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такі дії керівництва ОРДО "свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей.

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