Події

12:38 01.07.2017

Спроба бойовиків зайняти нові позиції в "сірій зоні" біля Кам'янки зазнала невдачі, - штаб

Незаконні збройні формування, які напередодні намагалися зайняти нові позиції в так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янки Ясинуватського району Донецької області, відійшли на вихідні позиції, повідомив спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

"Спроба проросійських НЗФ зайняти нові позиції в так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янка остаточно зазнала невдачі. Противник, зазнавши великих втрат у живій силі і техніці, відійшов на свої вихідні позиції", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук у суботу.

За його словами, наразі сили АТО повністю контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення.

Як повідомлялося, 30 червня ввечері бойовики зайшли в "сіру зону" в районі селища Кам'янка Донецької області і спробували зайняти там позиції.

За словами заступника командира 72-ї окремої механізованої бригади, підполковника Олександра Самарського, противник застосував танки, міномети калібру 120мм, "Васильок" та САУ. Обстріли йшли з боку Ясинуватої та Крутої Балки.

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