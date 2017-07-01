Спроба бойовиків зайняти нові позиції в "сірій зоні" біля Кам'янки зазнала невдачі, - штаб

Незаконні збройні формування, які напередодні намагалися зайняти нові позиції в так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янки Ясинуватського району Донецької області, відійшли на вихідні позиції, повідомив спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

"Спроба проросійських НЗФ зайняти нові позиції в так званій "сірій зоні" поблизу н.п. Кам'янка остаточно зазнала невдачі. Противник, зазнавши великих втрат у живій силі і техніці, відійшов на свої вихідні позиції", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук у суботу.

За його словами, наразі сили АТО повністю контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення.

Як повідомлялося, 30 червня ввечері бойовики зайшли в "сіру зону" в районі селища Кам'янка Донецької області і спробували зайняти там позиції.

За словами заступника командира 72-ї окремої механізованої бригади, підполковника Олександра Самарського, противник застосував танки, міномети калібру 120мм, "Васильок" та САУ. Обстріли йшли з боку Ясинуватої та Крутої Балки.