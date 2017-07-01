У Мінінфраструктури закликають узгодити графіки поставок імпортного вугілля для потреб ТЕС у десятиденний термін

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк заявив, що графіки поставок імпортного енергетичного вугілля для потреб українських ТЕС мають бути узгоджені енергетичними компаніями і підприємствами інфраструктури в десятиденний термін.

"Питання логістики поставок імпортного енергетичного вугілля для потреб українських ТЕС має бути врегульовано якнайшвидше. Представники енергетичних компаній повинні мати повну взаємодію з морськими торговими портами і залізницею, для своєчасного постачання вугілля в Україні. Всі графіки щодо постачання мають бути узгодженні в десятиденний термін", - сказав Ю.Лавренюк під час наради з логістики поставок імпортного енергетичного вугілля для потреб українських ТЕС, повідомляє в суботу прес-служба Мінінфраструктури.

Під час наради представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та енергетичних компаній доповіли про потреби і плани постачання імпортного вугілля до кінця 2017 року, у свою чергу, представники морських портів і терміналів повідомили учасникам наради про поточні можливості приймання та обробки імпортного вугілля.

Ю.Лавренюк зазначив, що ПАТ "Укрзалізниця" має забезпечити залізничним рухомим складом заявлені обсяги завезення імпортного вугілля на українські ТЕС до початку опалювального сезону і під час нього.

У нараді взяли участь представники Міненерговугілля, енергетичних компаній, керівники профільних департаментів Мінінфраструктури, ДП "Адміністрація морських портів України", морських торговельних портів і ПАТ "Укрзалізниця".