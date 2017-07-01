На українсько-білоруському кордоні почався сезонний пропуск громадян для збору дикоросів

У суботу в рамках відділу прикордонної служби "Березове" Луцького загону (Рокитнівський район Рівненської області) почався сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.

"Він буде здійснюватися у два періоди: перший - для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий - для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада 2017 року", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в суботу.

Там зазначили, що жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області мають можливість перетинати кордон законно та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

"Оформлення громадян у черговий сезон здійснюється, як і минулого року, в трьох тимчасових місцях пропуску – "Познань", "Березове" і "Дроздинь" - щодня з 6.00 до 22.00, а в період збору журавлини буде здійснюватися з 8.00 до 20.00", - повідомили в Держприкордонслужбі.

За їхніми даними, у 2016 році понад 13 тис. громадян скористалися спрощеним пропуском і перетнули державний кордон у встановленому порядку.