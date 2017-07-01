Найближчої доби спека трохи спаде

В Україні найближчої доби 2 липня спекотна повітряна маса відійде на південь і схід, спека трохи спаде в західних, північних і центральних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних регіонах, Одеській, Миколаївській і Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с. В західних і північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, на решті територій без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, у північних та західних областях 13-18°; вдень 23-28°, на південному сході України 30-35°; у Львівській, Волинській та Рівненській областях прохолодно: 18-23°.

У Києві 2 липня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 02 липня найвища температура вдень була 33,8° в 1939 році, найнижча вночі 7,3° в 1908 році.

В Україні 3 липня без опадів. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Станом на 9:00 суботи, 1 липня, температура води в Чорному й Азовському морях була 24-29°, в районі Приморського 17°; в Дніпрі біля Києва 23°.