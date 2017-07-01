Події

14:25 01.07.2017

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано

Пожежу на території лісництва в зоні відчуження Київської області (Чорнобильській зоні) ліквідовано о 13:25, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Завдяки комплексному застосуванню наземних і повітряних сил о 13:25 1 липня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України в суботу.

Як повідомлялося, 29 червня о 12:35 у Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося займання порубкових залишків деревини та лісової підстилки, яке поширилося на площу близько 25 га.

До 18:00 п'ятниці, 30 червня, рятувальникам вдалося скоротити площу пожежі 25 га до 7 га, а пізніше в той же вечір – локалізувати.

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