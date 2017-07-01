Луценко: ми близькі до розкриття справи про вбивство Вороненкова

Генеральна прокуратура України близька до розкриття справи про вбивство колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми близькі до розкриття цієї справи, і це зовсім інша лінія", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю проекту "Радіо Свобода "Теперішній час", відповідаючи на запитання, чи є якісь дані у справі Д.Вороненкова.

Генпрокурор також зазначив, що не схильний пов'язувати вбивство Д.Вороненкова з убивством полковника ГУР Максима Шаповала, машина якого вибухнула 27 червня в центрі Києва.

Водночас у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, як зазначив Ю.Луценко, серйозного прогресу поки що немає.

Як повідомлялося, екс-депутат Держдуми РФ Д.Вороненков був убитий у центрі Києва 23 березня. Вбивця, поранений охоронцем екс-депутата, згодом помер у лікарні. За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт") Антона Геращенка, вбивця – агент російських спецслужб, упроваджений в українські силові структури, П.Паршов. Служба безпеки України перевіряє, чи був П.Паршов агентом ФСБ Росії.