Слідство у справі про розстріл на Майдані планують закінчити в IV кв.-2017

Слідство у справі про розстріл на Майдані Незалежності в Києві в лютому 2014 року може бути завершено в 4-му кварталі нинішнього року, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Також позитивом вважаю те, що команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність у четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані, найтрагічніші сторінки 18, 19, 20, 21-го наразі знаходять свою юридичну оцінку в допрацьованій підозрі. Це вже зроблено", - сказав він в інтерв'ю проекту "Радіо Свобода "Теперішній час".

Ю.Луценко наголосив, що наступні кроки – це завершення експертиз і пред'явлення обвинувального акта. "До четвертого кварталу ми зробимо й це, можливо, найважливіше для відновлення справедливості в нашій країні рішення", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що завдяки громадським активістам створено 3D схему подій на Майдані: хто де стояв, в який час, в якому місці.

Він наголосив, що кілька справ стосовно рядових виконавців, "беркутівців", перебувають у судах.

"Не таємниця також, що більшість із "беркутівців" втекли з України, і практично все керівництво правоохоронної системи також перебуває на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях України. Щодо них ці справи виділено в окреме провадження. Суди в більшості своїй ухвалили рішення про початок заочного розслідування. За деякими суди ще готують таке рішення на наші запити", - сказав Ю.Луценко.