Події

15:48 01.07.2017

Понад 15 осіб дістали поранень унаслідок стрільби в нічному клубі штату Арканзас

Щонайменше 17 людей постраждали рано вранці в суботу в американському штаті Арканзас після того, як у нічному клубі міста Літл-Рок відбулася стрільба, повідомляє телеканал "Фокс-ньюс".

Крім 17 осіб, які дістали вогнепальних поранень, є також постраждалі від паніки, яка почалася після пострілів.

Один із поранених перебуває в критичному стані.

За даними місцевої поліції, не йдеться про акт тероризму. Згідно з попередніми оцінками, під час концерту у клубі сталася сварка, яка закінчилася стрільбою.

Про особу стрільця поки що не повідомляється.

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