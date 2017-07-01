Понад 15 осіб дістали поранень унаслідок стрільби в нічному клубі штату Арканзас

Щонайменше 17 людей постраждали рано вранці в суботу в американському штаті Арканзас після того, як у нічному клубі міста Літл-Рок відбулася стрільба, повідомляє телеканал "Фокс-ньюс".

Крім 17 осіб, які дістали вогнепальних поранень, є також постраждалі від паніки, яка почалася після пострілів.

Один із поранених перебуває в критичному стані.

За даними місцевої поліції, не йдеться про акт тероризму. Згідно з попередніми оцінками, під час концерту у клубі сталася сварка, яка закінчилася стрільбою.

Про особу стрільця поки що не повідомляється.