Понад 15 осіб дістали поранень унаслідок стрільби в нічному клубі штату Арканзас
Щонайменше 17 людей постраждали рано вранці в суботу в американському штаті Арканзас після того, як у нічному клубі міста Літл-Рок відбулася стрільба, повідомляє телеканал "Фокс-ньюс".
Крім 17 осіб, які дістали вогнепальних поранень, є також постраждалі від паніки, яка почалася після пострілів.
Один із поранених перебуває в критичному стані.
За даними місцевої поліції, не йдеться про акт тероризму. Згідно з попередніми оцінками, під час концерту у клубі сталася сварка, яка закінчилася стрільбою.
Про особу стрільця поки що не повідомляється.