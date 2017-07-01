Порошенко: настав час повчитися у канцлера Коля вирішувати складні, проблемні питання

Президент України Петро Порошенко в Страсбурзі взяв участь у церемонії прощання з колишнім канцлером ФРН Гельмутом Колем, який помер 16 червня 2017 року віці 87 років.

" Сьогодні тут, у Страсбурзі Німеччина, Європа і весь світ прощалися із великим німцем, великим Канцлером, який об’єднав Німеччину. Великим лідером об’єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну і український народ в родині європейських народів. І сьогодні тут це дуже чітко прозвучало", – сказав П. Порошенко у відеозверненні, розміщеному в суботу на сторінці Адміністрації президента України в YouTube.

За його словами, особливістю Г.Коля була здатність вирішувати питання, "які вирішити абсолютно неможливо". "Це він знайшов правильну мову з тодішнім Радянським союзом. Це він зробив великі кроки для того, щоб був мир, щоб ніколи більше не почалась війна. Завдяки його зусиллям було створено євро, розширено Євросоюз, укріплена євроатлантична інтеграція і створені кроки, які сьогодні формують Європу", – сказав президент України.

"Я сьогодні від імені українського народу вшанував пам'ять великого німця, великого європейця з вдячністю за все, що було зроблено", - додав він.

П.Порошенко зазначив, що сьогодні настав час повчитися у канцлера Г.Коля "вирішувати складні проблемні питання".

"Я вірю, що об'єднаними зусиллями Європи і світу ми зможемо повернути мир в Україну, мир у Європу. Я вірю в це", - сказав президент України.

На церемонії прощання з Г.Колем, яка проходила в Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту, також були присутні голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, голова Європейського парламенту Антоніо Таяні, екс-президент США Білл Клінтон.

"Гельмут Коль був справжнім європейцем і другом. Європа йому багато чим завдячує", - заявив Ж.-К. Юнкер, додавши, що Г.Коль залишив після себе "колосальну спадщину" для Європи.

У свою чергу А.Таяні сказав, що Г.Коль заслуговує "на місце в європейському пантеоні слави" завдяки його політиці допомоги молодим східноєвропейським демократіям після падіння залізної завіси".

"Гельмут Коль дав нам шанс бути частиною чогось більшого, ніж ми самі", - сказав Б.Клінтон.

По закінченні церемонії труну з тілом покійного буде доставлено вертольотом зі Страсбурга в Німеччину. Машина приземлиться поблизу Людвігсхафена, після чого в соборі міста Шпайєр (земля Рейнланд-Пфальц) відбудеться панахида і прощання з військовими почестями.

Згідно з останньою волею Г.Коля, його тіло буде поховано не у Людвігсхафені, де покояться інші члени його сім'ї, а на цвинтарі в Шпаєрі.

Г.Коль помер 16 червня у віці 87 років у своєму будинку в місті Людвігсхафен (федеральна земля Рейнланд-Пфальц).

Г.Коль був обраний канцлером Німеччини 1 жовтня 1982 року у зв'язку з вотумом недовіри федеральному канцлеру Гельмуту Шмідту. Він займав цю посаду 16 років і 25 років стояв на чолі Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

У 1989 році після падіння Берлінської стіни Г.Коль виступив з ініціативою про возз'єднання ФРН і НДР, яке відбулося в жовтні 1990 року.