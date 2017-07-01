Події

19:07 01.07.2017

Бойовики в суботу здійснили 9 обстрілів позицій сил АТО

Станом на 18.00 бойовики незаконних збройних формувань зробили 9 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Під час бойових дій втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики обстрілювали околиці Красногорівки з танків, БМП і великокаліберних кулеметів, околиці Водяного - з мінометів калібру 82 мм, позиції ЗСУ в районі Широкиного - з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку обстрілювали позиції ЗСУ в околицях Луганського з мінометів, гранатометів і БМП, південне передмістя Авдіївки бойовики обстрілювали з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики активізувалися вночі - з артилерійських систем калібру 152 мм обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Затриманий в Італії український військовий Марків є заступником командира взводу в батальйоні Кульчицького

В Італії заарештовано українського військового, підозрюваного у вбивстві італійського фотографа у 2014 році на Донбасі

Луценко: ми близькі до розкриття справи про вбивство Вороненкова

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано

СБУ заявила про причетність спецслужб РФ до атаки вірусу-здирника Petya.A

ОСТАННЄ

Трамп продовжив заочну суперечку з ведучими каналу MSNBC

Зіткнення в Мараві на Філіппінах змусили залишити оселі майже 400 тис. осіб

МВС реформує систему безпеки на масових заходах

Зі Львова вивезли понад 50% сміття

Порошенко: настав час повчитися у канцлера Коля вирішувати складні, проблемні питання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА