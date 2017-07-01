Зі Львова вивезли понад 50% сміття

Зі Львова станом на 09.00 суботи вивезли 3265 тонн твердих побутових відходів або більше 50% , повідомляє департамент розвитку і експлуатації житлово-комунального господарств Львівської обласної державної адміністрації.

"За оперативною інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, станом на 09.00 01.07.2017, зі Львова вже вивезено понад 50% твердих побутових відходів, 3265 тонн з 287 контейнерних майданчиків, які станом на 23.06.2017 були перенакопичені", - повідомляє прес-служба ОДА в суботу.

Таким чином, за підрахунками облдержадміністрації, вивезено близько 10 тонн ТПВ з кожної площадки.

Перевізниками ТПВ складено графіки прибирання перенакопичених майданчиків, робота в посиленому режимі триватиме до повного очищення контейнерів і налагодження систематичного вивезення відходів.

Як повідомлялося, міський голова Львова Андрій Садовий погодився з пропозицією голови Львівської ОДА тимчасово передати в управління обласної влади функції вивезення та утілізіаціі відходів зі Львова. Відповідний проект рішення погодив виконком і в четвер, 29 червня, його винесуть на розгляд Львівської міської ради.