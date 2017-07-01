МВС реформує систему безпеки на масових заходах

Міністерство внутрішніх справ України має намір реформувати систему безпеки на масових заходах, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Ми хочемо створити повністю нову модель забезпечення громадської безпеки, яка буде більш ефективною і яка легко інтегрується в оновлену систему Національної поліції", - зазначив С.Яровий в суботу під час наради з керівниками спецпідрозділів Національної поліції і главою Нацполіціі Сергієм Князєвим, повідомляє департамент комунікацій МВС України.

Зокрема передбачається вдосконалення організаційно-штатної структури не тільки спецпідрозділів поліції, але і в цілому координації дій в структурі Нацполіціі і з іншими правоохоронними органами.

С.Яровий додав, що сьогодні у МВС є певні напрацювання щодо спільної роботи різних підрозділів Нацполіціі, зокрема патрульної поліції і тактичних груп, з підрозділами Національної гвардії.

"Ми повинні все спланувати, щоб знати, на якому етапі які сили задіяти. Події в Дніпрі нам чітко показали, що в питаннях роботи наших підрозділів на масових заходах є певні проблеми. В першу чергу, це було нерозуміння ситуації керівництвом поліції області та відсутність єдиного бачення у керівників місцевої влади", - підкреслив він.

За словами С.Ярового, кожен начальник обласного управління поліції повинен чітко розуміти, що маючи в своїй структурі підрозділи спеціального призначення, не потрібно ними прикривати всі проблеми.