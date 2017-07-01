Зіткнення в Мараві на Філіппінах змусили залишити оселі майже 400 тис. осіб

Напад бойовиків на місто Мараві на Філіппінах і бойові дії в цьому районі країни змусили залишити свої будинки близько 389, 3 тис. чоловік, повідомляє сінгапурське видання "Стрейтс таймс" з посиланням на дані влади Філіппін.

Близько 70 тис. з числа переміщених осіб були розміщені в 79 евакуаційних центрах. Решта, за даними служб соцзабезпечення, знайшли притулок у родичів.

Бої за місто Мараві, адміністративний центр провінції Південний Ланао почалися в травні цього року. Філіппінським військовим протистоять бойовики з різних ісламістських угруповань. Військові задіяли в операції бойові літаки, вертольоти і броньовики.

За останніми оцінками, кількість жертв боїв досягла 400 осіб.

Західні ЗМІ зазначають, що серед нападників на місто, ймовірно, присутні бойовики угруповання "Абу Сайяф", що базується на півдні Філіппін і раніше присягнули на вірність угрупованню "Ісламська держава" (ІГІЛ)