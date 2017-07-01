Трамп продовжив заочну суперечку з ведучими каналу MSNBC

Президент США Дональд Трамп в суботу продовжив нападки на ведучу ранкового ток-шоу Morning Joe на каналі MSNBC Міку Бжезинськи, яка веде програму разом з нареченим Джо Скарборо.

"Божевільний Джо Скарборо і набита дура Міка Бжезінська не погані люди, але на їх низькорейтингове шоу надто впливають їхні боси з NBC. Дуже шкода", - написав він у твіттері.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

Трамп розпочав заочну суперечку з телеведучими на цьому тижні. Зокрема, він називав Бжезинськи і Скарборо божевільними і психами, а також натякав на те, що дочка покійного політолога Збігнева Бжезинського робила пластичні операції. 45-й президент США писав, що телеведучі сподівалися потрапити до нього на прийом, але він відмовив.

Як нагадує CNN, шпильки на адресу журналістів викликали критику і з боку демократів, і з боку республіканців. Зокрема, спікер Палати представників Пол Райан заявив, що подібний рівень дискусії не сприяє встановленню цивілізованого діалогу.

Тим часом, перший заступник прес-секретаря президента США Сара Хакабі-Сандерс, коментуючи твіти Трампа, заявила, що люди голосували за бійця, а значить виборці не зрозуміли б, якби він відмовчувався в такій ситуації.