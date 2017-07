Трамп продовжив заочну суперечку з ведучими каналу MSNBC

Президент США Дональд Трамп в суботу продовжив нападки на ведучу ранкового ток-шоу Morning Joe на каналі MSNBC Міку Бжезинськи, яка веде програму разом з нареченим Джо Скарборо.

"Божевільний Джо Скарборо і набита дура Міка Бжезінська не погані люди, але на їх низькорейтингове шоу надто впливають їхні боси з NBC. Дуже шкода", - написав він у твіттері.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!