Події

20:07 01.07.2017

На кордоні з Польщею вилучили 106 кг необробленого бурштину

106 кг необробленого бурштину вилучили прикордонники та співробітники Державної фіскальної служби України в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Під час огляду вантажівки, що прямувала до Чехії з вантажем паливних гранул, з'ясувалося, що в деяких пакетах з паливними гранулами сховано пакети з необробленим камінням.

У процесі перевірки розвантажили 21 піддон з гранулами і знайшли в них 6 пакетів з бурштином загальною вагою 106 кг.

Бурштин вилучено до рішення суду.

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