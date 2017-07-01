На кордоні з Польщею вилучили 106 кг необробленого бурштину

106 кг необробленого бурштину вилучили прикордонники та співробітники Державної фіскальної служби України в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Під час огляду вантажівки, що прямувала до Чехії з вантажем паливних гранул, з'ясувалося, що в деяких пакетах з паливними гранулами сховано пакети з необробленим камінням.

У процесі перевірки розвантажили 21 піддон з гранулами і знайшли в них 6 пакетів з бурштином загальною вагою 106 кг.

Бурштин вилучено до рішення суду.