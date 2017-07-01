Більшість штатів США відмовилися надати Вашингтону інформацію щодо виборців

Створена Трампом комісія запросила у штатів особисті дані виборців для розслідування можливих фальсифікацій на виборах. Більшість, 29 штатів, відмовляються виконати цю вимогу, повідомляє газета The Hill.

Не менше 29 штатів затягують або відмовляють у наданні реєстраційних даних виборців на вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це в суботу, 1 липня, повідомляє газета The Hill.

У травні Трамп підписав указ про створення спеціальної комісії для розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США 8 листопада 2016 року. На його думку, деякі виборці були зареєстровані одразу в декількох штатах. Крім того, в списках виборців нібито могли виявитися нелегальні мігранти і навіть вже померлі громадяни.

Створена президентом США комісія запросила відомості про імена, адреси, дати народження, партійні переваги зареєстрованих виборців в кожному зі штатів. За інформацією The Hill, Вашингтон почав просити у керівництва штатів також дані про участь місцевих виборців в голосуваннях, починаючи з 2006 року.

Серед штатів, які відмовилися надати дані, - Айова, Арізона, Вашингтон, Індіана, Каліфорнія, Нью-Йорк, Оклахома, Пенсільванія, Теннесі, Техас, Юта і інші. Керівники штатів заперечують, що на їх території могли здійснюватися фальсифікації, і не хочуть передавати федеральним властям особисті дані жителів.

Президентські вибори в США - непрямі. Переможець виборів визначається колегією виборців. На виборах листопаді 2016 року Трамп заручився підтримкою 306 виборників, для перемоги було достатньо 270 голосів. У той же час кандидат від демократів Хілларі Клінтон перевершила свого суперника за кількістю прямих голосів виборців - за неї проголосували на 2,9 мільйона осіб більше, ніж за Дональда Трампа.