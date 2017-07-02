У Лондоні пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг

Тисячі людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити своє невдоволення економічною політикою уряду Великобританії, повідомляє британська телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі.

Демонстранти зібралися перед будівлею Бі-бі-сі в центрі міста, після чого пройшли до Парламентської площі.

За даними Бі-Бі-Сі, акцію було організовано групою активістів, які виступають проти політики жорсткої бюджетної економії, що проводиться урядом консерваторів.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін взяв участь в мітингу, виступивши перед учасниками демонстрації.

"Уряд торі відступає, політика жорсткої економії відступає, економічні аргументи цієї бюджетної політики теж відступають", - оголосив Корбін в своєму виступі на Парламентській площі.

Як передає Бі-Бі-Сі, багато хто з учасників акції тримали плакати з написом "Правосуддя для Гренфелл".

"Гренфелл-тауер" (Grenfell Tower) - назва нещодавно згорілого в Лондоні висотного будинку, під час ремонту якого заощадили на протипожежній обшивці, зазначає британська телерадіокорпорація. Жертвами пожежі стали 80 осіб.