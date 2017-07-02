Події

06:24 02.07.2017

ОБСЄ не змогла обрати генерального секретаря

ОБСЄ з 1 липня залишилася без генерального секретаря, оскільки країни-члени не змогли обрати наступника Ламберто Заньєра, який займав пост генсека організації по 30 червня, повідомляє DW.

"Як повідомляє агентство dpa, 57 членів ОБСЄ, серед яких Росія і Сполучені Штати Америки не змогли досягти консенсусу щодо кандидатів на цілий ряд керівних посад в організації, які зараз є вакантними. Крім посади генерального секретаря, в ОБСЄ зараз вакантні позиції голови Бюро демократичних інститутів і прав людини, верховного комісара у справах національних меншин і представника з питань свободи ЗМІ", - йдеться в повідомленні на сайті DW.

Серед причин, які не дозволили країнам-членам обрати генерального секретаря, називають розбіжності між РФ та іншими країнами-членами.

"Є ймовірність, що згоди членів організації вдасться досягти під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ, яка відбудеться 11 липня у Відні. Найбільш вірогідним наступником Заньєра на посаді генсека ОБСЄ називають колишнього постійного представника Швейцарії в цій організації Томаса Ґремінґера", - відзначають в повідомленні.

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