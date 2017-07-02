Події

06:26 02.07.2017

Мінприроди та ОБСЄ промоніторять екологічну ситуацію на Донбасі

Міністерство екології та природних ресурсів України спільно з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів, що мають екологічну та техногенну загрозу, на території Донецької та Луганської областей, повідомив глава Мінприроди Остап Семерак.

"Завтра (2 липня - ІФ) їду на Донеччину. Не треба бути експертом, щоб розуміти, які наслідки для довкілля приносять бойові дії у регіоні, де зосереджено найбільшу кількість підприємств гірничо-видобувної промисловості і не тільки. Зараз для нас питання №1 – це відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях. Маємо розуміти всю складність ситуації. Мінприроди вже домовилося з ОБСЄ і розпочало проект з інвентаризації об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей", - написав міністр на своїй сторінці в Фейсбук в суботу.

Однією з основних проблем регіону О.Семерак назвав ситуацію зі станом та якістю води – близько 50 із 113 водозаборів забруднені.

"Одним із важливих об’єктів, які планую відвідати завтра буде якраз пост автоматизованої системи моніторингу стану довкілля у м. Краматорськ. Скажу наперед, що Мінприроди та Держводагентство готове долучитись до організації автоматизованої системи моніторингу вод у цих регіонах", - написав міністр.

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