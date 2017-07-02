Події

06:57 02.07.2017

В Австрії мігрант вбив пару пенсіонерів через "праві" погляди

Виходець з Тунісу добровільно здався поліції після скоєння спланованого злочину

Уродженець Тунісу, який з 1989 року живе в Австрії, зізнався у вбивстві літньої пари з міста Лінц. Мотивом злочину послужила ненависть до націоналістів - 54-річний чоловік вирішив, що пенсіонери підтримували ультраправу Австрійську партію свободи, передає ORF.

За попередніми даними слідства, підозрюваний задушив 85-річну жінку, а після цього за допомогою ножа і палиці вбив її 87-річного чоловіка. Після цього він спалив тіла.

Підозрюваний розповів, що протягом багатьох років, він відчував несправедливе ставлення суспільства до себе і звинувачував в цьому політиків-націоналістів. В ході допиту він розповів, що після скоєння злочину планував вчинити самогубство, але потім вирішив здатися владі. Коли він прийшов до поліцейського відділку, йому довелося відстояти чергу, перш ніж зробити явку з повинною.

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