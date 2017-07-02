У Мадриді проходить масштабний парад на підтримку гомосексуалів

Організатори назвали захід в іспанській столиці найбільшим в світі і очікують "понад три мільйони учасників і глядачів".

У Мадриді в неділю, 2 липня, проходить п'ятий Всесвітній прайд-парад-2017 (WorldPride-Parade) членів ЛГБТ-руху, який організатори вже назвали "найбільшим в світі".

Заходи під девізом "Хай живе життя!" ( "Viva la vida!") стартували в суботу, 1 липня, о 17:00 за місцевим часом (18:00 кск) і приурочені до 40-річчя першого подібного ЛГБТ-параду в Іспанії. Організатори заявляють, що очікують "понад три мільйони учасників і глядачів". ЗМІ поки повідомляють про "декількох сотнях тисяч чоловік", що вийшли на вулиці міста.

Всі провідні політичні партії країни направили на парад своїх представників, які очолили ходу, тримаючи в руках розтяжку зі словами "За права ЛГБТ по всьому світу". Четверо активістів зачитали маніфест із закликом до Євросоюзу сприяти захисту і просуванню прав лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів в різних країнах. Вони особливо зупинилися на ситуації, яка склалася в цьому відношенні в Чеченській Республіці.

Всього в місті організовано дев'ять святкових майданчиків, де виступають музиканти та діячі мистецтва. Пересувні платформи, на яких розмістилися учасники з райдужними прапорами, плакатами, намистами з квітів в стилі хіпі та музичними інструментами, стартували з площі перед залізничним вокзалом Аточа. Вони проїдуть через все місто і зупиняться на площі Колумба, де до присутніх звернеться мер Мадрида Мануела Кармена.

Святкування завершиться в неділю, 2 липня.

Всесвітній прайд-парад організований з ініціативи міжнародного об'єднання InterPride. До цього він проходив в Римі, Єрусалимі, Лондоні і Торонто.