Бойовики за добу здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО, в результаті яких 2 військовослужбовців загинули, троє отримали поранення

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 25 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 2 українських військовослужбовців загинули, двоє - отримали поранення і 1 - бойову травму, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підконтрольні Росії озброєні банди на сході України продовжують нехтувати досягнутими раніше домовленостями щодо дотримання перемир'я. Упродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 25 разів відкривали вогонь по українським підрозділам. Майже половина цих порушень характеризується використанням противником артилерії та іншого забороненого мінськими угодами озброєння. Більшість ворожих обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку переважно вночі", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ЗСУ. Позиції наших бійців в околицях Луганського, Піски і Авдіївки бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП, в околицях Кам'янки і Верхньоторецька - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Крім того, в районі Кам'янки зафіксовано активність ворожих снайперів.

На Приморському напрямку бойовики 8 раз обстріляли позиції сил АТО. Позиції ЗСУ в районі Красногорівки бойовики обстрілювали з танків, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів, в районі Водяного - з мінометів, в околицях Широкиного - з артилерійських систем калібру 152 мм, гранатометів і кулеметів, в околицях Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.

"Луганський напрямок. Всього чотири рази незаконні збройні формування вчора обстрілювали наші підрозділи на цій частині фронту. Ще вночі проросійські бандформування здійснили обстріл невисокої інтенсивності з артилерійських систем калібру 152 мм оборонних укріплень українських воїнів неподалік Кримського. Там же ввечері бойовики відкривали вогонь зі 120- мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї бандити обстрілювали наші позиції в районі Станиці Луганської. А поблизу Щастя противник стріляв з гранатометів різних модифікацій", - відзначають в повідомленні.