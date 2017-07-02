Чотири міста Кіровоградщини залишились без води через падіння ЛЭП

У суботу, 1 липня поблизу м. Світловодськ відбулося падіння електроопори лінії електропередач 150 кВт, що призвело до знеструмлення частини Світловодська та Кременчука. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Главком".

Аварія сталася близько 18:30.

Внаслідок пошкодження ЛЕП було знеструмлено 3 мікрорайони м. Світловодськ (близько 20 тис. мешканців) та 2 насосні станції (забезпечують подачу води до м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Знам’янка), правий берег м. Кременчук Полтавської області (близько 50 тис. мешканців).

О 23:55 електропостачання м. Кременчук було відновлено шляхом перепідключення на іншу лінію електропередач.

В зв’язку з необхідністю повної заміни електроопори відновлювальні роботи заплановано розпочати з 7 години 2 липня, зазначили у ДСНС.