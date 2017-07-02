Померла Аліє Чийгоз, мати Ахтема Чийгоза

Померла Аліє Чийгоз, мати незаконно заарештованого в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, повідомив журналіст "Нової газети" Антон Наумлюк.

"Померла Аліє Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - написав А.Наумлюк на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомлялося, заарештованому заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу дозволили в Бахчисараї побачитися зі своєю матір'ю, яка знаходиться при смерті, повідомив адвокат Микола Полозов 20 червня.

"Ахтема Чийгоза сьогодні привезли в Бахчисарай, і він зміг попрощатися з вмираючою матір'ю", - написав Н.Полозов на сторінці в Фейсбуці у вівторок.

Раніше влада Росії пропонувала смертельно хворій матері А.Чійгоза їхати в СІЗО Сімферополя, щоб побачити сина.

А.Чійгоз був затриманий 29 січня 2015 року в Криму за підозрою в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року.

Термін його арешту продовжено до 8 жовтня.