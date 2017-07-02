Події

10:23 02.07.2017

В Афганістані застрелили власника авіакомпанії Kam Air

Власник авіакомпанії Kam Air Замарі Камгар убитий в провінції Балх на північному заході Афганістану при нез'ясованих обставинах, повідомили в неділю представники місцевої влади.

"Поліція проводить розслідування обставин вбивства Камгара в повіті Хульм. Виконавці і мотиви злочину невідомі", - повідомив начальник прес-центру управління поліції провінції Балх Ширхан Дураном.

За даними поліції, власник авіакомпанії Kam Air виїхав в гірський повіт Хульм разом зі своєю сім'єю на полювання.

Головний лікар центральної лікарні Мазарі-Шаріфа імені Абу Алі ібн Сіна, адміністративного центру провінції Балх Хваджа Нурмухаммадом Файзі повідомив, що тіло Камгара було доставлено в клініку з численними вогнепальними пораненнями, в тому числі в голову. Разом з ним, за словами лікаря, було доставлено ще одну особу, також з вогнепальними пораненнями. Йому надано медичну допомогу, стан пораненого стабільний.

Бізнесмен Замарі Камгар заснував авіакомпанію Kam Air 31 серпня 2003 року.

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