Українські дипломати взяли під особливий контроль справу про затримання Марківа в Італії

У зв'язку із затриманням в Італії громадянина України, військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, Генеральне консульство України в Мілані звернулося в суд м. Павіа з клопотанням про надання інформації щодо підстав та обставин його затримання, а також про забезпечення можливості консульській посадовій особі найближчим часом відвідати затриманого.

"Консул встановив контакт із адвокатом затриманого і узгодив алгоритм подальших дій. Рідні В.Марківа інформовані про його затримання. Справа про затримання громадянина України В.Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані", - повідомляє в неділю Департамент консульської служби українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше в суботу, 1 липня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що в Італії заарештували українського військового В.Марківа, якого італійська сторона підозрює у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі біля м.Слов'янська Донецької області у травні 2014 року.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак розповів, що В.Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Його утримують у в'язниці в італійському містечку Павія. До нього не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що він має італійське підданство. Італійська сторона надала В.Марківу адвоката, але українська сторона відмовиться від нього і має намір найняти свого захисника.

Радник глави МВС України, народний депутат із фракції "Народний фронт", Антон Геращенко заявив, що затримання в Італії бійця батальйону Національної гвардії України ім.Сергія Кульчицького В.Марківа за підозрою у вбивстві італійського фотокореспондента може бути черговою провокацією російських спецслужб.

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