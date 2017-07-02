Події

12:23 02.07.2017

У Києві не працює станція метро "Театральна" і пересадка

У неділю близько полудня станція метро "Театральна" і об'єднаний з нею пересадочний вузол на станцію "Золоті ворота" тимчасово припинили роботу у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.

"Увага! Станція "Театральна" + пересадка = не працюють. Анонімний дзвінок про мінування. Триває перевірка", - повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" в офіційному акаунті в Twitter.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на інших станція метрополітену, а також у поїздах гучномовцем повідомляється про те, що зазначені об'єкти тимчасово не працюють на вхід і вихід пасажирів з технічних причин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські дипломати взяли під особливий контроль справу про затримання Марківа в Італії

Унаслідок негоди знеструмлені 745 населених пунктів у 6 областях

ВМС України відзначають 25-річчя

Чотири міста Кіровоградщини залишились без води через падіння ЛЭП

Бойовики за добу здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО, в результаті яких 2 військовослужбовців загинули, троє отримали поранення

ОСТАННЄ

Порошенко привітав українських військових моряків з Днем ВМС і відзначив їх нагородами

В Афганістані застрелили власника авіакомпанії Kam Air

Померла Аліє Чийгоз, мати Ахтема Чийгоза

ЗМІ повідомили про жертви при підриві смертника в Дамаску

Путін підписав закон щодо прибережних вод окупованого Криму

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
станции водоснабжения на price.ua
РЕКЛАМА