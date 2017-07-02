У Києві не працює станція метро "Театральна" і пересадка

У неділю близько полудня станція метро "Театральна" і об'єднаний з нею пересадочний вузол на станцію "Золоті ворота" тимчасово припинили роботу у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.

"Увага! Станція "Театральна" + пересадка = не працюють. Анонімний дзвінок про мінування. Триває перевірка", - повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" в офіційному акаунті в Twitter.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на інших станція метрополітену, а також у поїздах гучномовцем повідомляється про те, що зазначені об'єкти тимчасово не працюють на вхід і вихід пасажирів з технічних причин.