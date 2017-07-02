Порошенко привітав українських військових моряків з Днем ВМС і відзначив їх нагородами

Президент України Петро Порошенко привітав українських військових моряків з Днем Військово-морських сил Збройних сил України, відзначив державними нагородами військовослужбовців цього роду військ.

"Історія нашого флоту бере початок у 1918 році, коли 29 квітня було урочисто піднято національний прапор над кораблями Флоту Української Народної Республіки. За цей тривалий період Військово-Морські Сили пройшли складний шлях становлення й розвитку. Передислоковані у 2014 році із окупованого Криму до Одеси і Миколаєва з’єднання та військові частини Військово-Морських Сил заново відродилися та суттєво зміцнили обороноздатність України", - йдеться в розміщеному на сайті глави держави в неділю привітанні П.Порошенка.

За його словами, незламний і непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм військових моряків, проявлені під час оборони Донбасу, стали прикладом виняткової військової доблесті і честі.

" Від імені Українського народу щиро дякую усьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за відданість військовому обов’язку та бойовим традиціям. Окрема шана тим, хто, не втрачаючи віри у Перемогу, б’ється з ворогом на Сході нашої держави, щодня ризикує життям, виконує бойові завдання в морі і повітрі, захищаючи південно-східні кордони України. Доземний уклін матерям, батькам, дружинам і дітям військових моряків за витримку та підтримку наших захисників. Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру та злагоди, родинного благополуччя і сім футів під кілем", - йдеться у привітанні.

Також з нагоди Дня ВМС ЗСУ президент, підписавши відповідний указ, відзначив військовослужбовців державними нагородами за мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку.

Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького III ступеня старшина Олексій Кулішов.

Орденом "За мужність" III ступеня нагороджено 13 військовослужбовців, орденом Данила Галицького - трьох.

Медаль "За військову службу Україні" отримали вісім військовослужбовців ВМС України.

Медаль "За бездоганну службу" II ступеня отримав капітан 3 рангу Павло Рудь, а медаллю "За бездоганну службу" III ступеня нагороджено ще двох військових.

Троє військових нагороджені медаллю "Захиснику Вітчизни".