Події

12:53 02.07.2017

Станція "Театральна" відновила роботу після неправдивого дзвінка про мінування

У Києві в неділю після полудня станція метро "Театральна" і пересадочний вузол зі станцією "Золоті ворота" відновили роботу після перевірки у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування, що виявився неправдивим.

"Станцію "Театральна" перевірили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо у звичайному режимі", - повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" в офіційному акаунті в Twitter.

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