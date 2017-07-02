Станція "Театральна" відновила роботу після неправдивого дзвінка про мінування

У Києві в неділю після полудня станція метро "Театральна" і пересадочний вузол зі станцією "Золоті ворота" відновили роботу після перевірки у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування, що виявився неправдивим.

"Станцію "Театральна" перевірили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо у звичайному режимі", - повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен" в офіційному акаунті в Twitter.