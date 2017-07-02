Двоє бійців ЗСУ загинули, підірвавшись на міні під Пісками, ще троє військових дістали поранень

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, троє дістали поранень в зоні проведення антитерористичної операції в результаті підриву на міні і ворожих обстрілів за минулу добу, підтверджує спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на жаль, двоє українських військовослужбовець загинули. Це сталося у н. п. Піски унаслідок підриву на міні. Ще троє бійців дістали поранень і бойових травм", - сказав він на брифінгу в неділю в Києві.

Як повідомлялося, вранці 2 липня прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 25 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. За зазначений період часу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, двоє дістали поранень і 1 – бойову травму.

У зведенні станом на 6.00 неділі зазначалося, що майже половина з 25 обстрілів характеризувалася використанням противником артилерії та іншого забороненого мінськими угодами озброєння. Більшість ворожих обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку і темний час доби.

На донецькому напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ЗСУ. Позиції бійців ЗСУ були обстріляні в околицях Луганського, Пісків, Авдіївки, Кам'янки і Верхньоторецького.

На приморському напрямку бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО. Позиції ЗСУ в районі Красногорівки обстрілювали з танків, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів, в районі Водяного – з мінометів, в околицях Широкиного – з артилерійських систем калібру 152 мм, гранатометів і кулеметів, в околицях Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.

На луганському напрямку бойовики чотири рази обстрілювали українські підрозділи. Ще вночі бандформування здійснили обстріл невисокої інтенсивності з артилерійських систем калібру 152 мм по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського. Там же ввечері бойовики відкривали вогонь з 120-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї бандити обстрілювали українські позиції в районі Станиці Луганської, а поблизу Щастя гатили з гранатометів різних модифікацій.