Генпрокуратура встановлює обставини затримання бійця НГУ Марківа в Італії

Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія України занепокоєні затриманням і арештом в Італії заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ ім.Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа.

В оприлюдненому в неділю вдень Департаментом комунікації МВС України повідомленні наголошується, що В.Марків був затриманий 30 червня за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокелле і його російського партнера Андрія Миронова поблизу м. Слов'янська Донецької області у травні 2014 року.

При цьому в повідомленні наголошується, що нині В.Марків служить у батальйоні оперативного призначення НГУ ім.Кульчицького на посаді заступника командира взводу. "Він поїхав до Італії під час планової відпустки. Офіційної інформації про затримання Віталія Марківа до Національної гвардії не надходило. Генеральна прокуратура України проводить заходи зі встановлення всіх обставин затримання в рамках міжнародно-правового співробітництва", - наголошують у Департаменті комунікації українського міністерства.

В інформації зазначається, що прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) почала кримінальне провадження щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів за інформацією французького журналіста.

У рамках цього провадження французький журналіст зазначив, що смерть цих журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - наголошують в українському МВС.

Як повідомлялося, в суботу, 1 липня, заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що в Італії заарештували українського військового В.Марківа, якого італійська сторона підозрює у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккелли біля м.Слов'янськ Донецької області у травні 2014 року.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак розповів, що В Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Його утримують у в'язниці в італійському містечку Павія. До нього не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що він має італійське підданство. Італійська сторона надала В.Марківу адвоката, але українська сторона відмовиться від нього і має намір наймати свого захисника.

Радник глави МВС України, народний депутат з фракції "Народний фронт", Антон Геращенко заявив, що затримання в Італії бійця батальйону Національної гвардії України ім.Сергія Кульчицького В.Марківа за підозрою у вбивстві італійського фотокореспондента може бути черговою провокацією російських спецслужб.

Уранці 2 липня Генеральне консульство України в Мілані звернулося в суд м. Павіа з клопотанням про надання інформації щодо підстав та обставин затримання В.Марківа, а також про забезпечення можливості консульській посадовій особі найближчим часом відвідати затриманого.

"Консул встановив контакт із адвокатом затриманого і узгодив алгоритм подальших дій. Рідні В.Марківа інформовані про його затримання. Справа про затримання громадянина України В.Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані", - повідомляє Департамент консульської служби українського зовнішньополітичного відомства.