Станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого" у Києві закрили

Правоохоронці Києва продовжують отримувати анонімні дзвінки про мінування станцій метро і станом на 14.30 закрито станції "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого", а також відповідні пересадкові вузли.

"Увага! Тривають анонімні дзвінки про мінування станцій. Перевірили і відкрили "Оболонь" і "Мінська". Перевіряємо "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого". Закрито відповідні пересадки", - повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Фейсбук.

Раніше в неділю близько полудня станція метро "Театральна" і пересадковий вузол зі станцією "Золоті ворота" на деякий час припиняли роботу через анонімний дзвінок про мінування, що виявився згодом неправдивим.