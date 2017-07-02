Події

15:08 02.07.2017

Кириленко виступає за створення реєстру організаторів концертів, що запрошують з РФ виконавців, які порушили українські закони

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає за необхідне створити реєстр організаторів масових заходів, які запрошують виконавців із Росії, що порушують українське законодавство.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фестивалі і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб за такими діячами стежити особливо", - написав В.Кириленко у своєму акаунті в Твіттері у неділю.

Як відомо, у Києві з 28 червня по 2 липня проходить музичний фестиваль "Atlas Weekend 2017". В рамках культурного заходу діють 8 сцен і, за анонсами організаторів, виступлять понад 200 артистів.

При цьому на заході мали виступити, однак не були пропущені в Україну прикордонниками огляду на порушення чинного законодавства російські виконавці Найк Борзов, Бьянка і соліст групи Dolphin Андрій Лисіков.

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