Події

16:29 02.07.2017

Станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого" у Києві відновили роботу

Правоохоронці Києва перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого", а також відповідні пересадкові вузли, після отримання анонімних дзвінків про мінування.

"Станція "Майдан Незалежності" перевірена і відкрита. Вибухонебезпечних предметів не виявлено... Станція "Площа Льва Толстого" оглянута. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook в неділю вдень.

Раніше в неділю станція метро "Театральна" і пересадковий вузол зі станцією "Золоті ворота" на деякий час припинили роботу через анонімний дзвінок про мінування, що виявився згодом неправдивим. З аналогічної причини закривали на перевірку станції "Оболонь" і "Мінська".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ДПТ у Львівській області постраждали 4 пасажири автобуса

Станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого" у Києві закрили

У Києві очікуються сильні пориви вітру

У Києві не працює станція метро "Театральна" і пересадка

Українські дипломати взяли під особливий контроль справу про затримання Марківа в Італії

ОСТАННЄ

Недобудований елітний будинок загорівся на сході Лондона

Кириленко виступає за створення реєстру організаторів концертів, що запрошують з РФ виконавців, які порушили українські закони

Генпрокуратура встановлює обставини затримання бійця НГУ Марківа в Італії

Двоє бійців ЗСУ загинули, підірвавшись на міні під Пісками, ще троє військових дістали поранень

Станція "Театральна" відновила роботу після неправдивого дзвінка про мінування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на отбойные молотки на price.ua
РЕКЛАМА