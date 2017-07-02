Станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого" у Києві відновили роботу

Правоохоронці Києва перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів станції метро "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого", а також відповідні пересадкові вузли, після отримання анонімних дзвінків про мінування.

"Станція "Майдан Незалежності" перевірена і відкрита. Вибухонебезпечних предметів не виявлено... Станція "Площа Льва Толстого" оглянута. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook в неділю вдень.

Раніше в неділю станція метро "Театральна" і пересадковий вузол зі станцією "Золоті ворота" на деякий час припинили роботу через анонімний дзвінок про мінування, що виявився згодом неправдивим. З аналогічної причини закривали на перевірку станції "Оболонь" і "Мінська".