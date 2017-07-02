Події

16:47 02.07.2017

У ДПТ у Львівській області постраждали 4 пасажири автобуса

Четверо пасажирів автобуса постраждали в неділю в ДТП у селі Нежухів Стрийського району Львівської області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації головного управління Національної поліції України в області.

За даними поліції, приблизно о 12.30 в селі Нежухів біля райцентру Стрий 30-річний водій рейсового автобуса "Косів-Трускавець" не впорався з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого автобус перекинувся.

У салоні було 12 пасажирів. Четверо людей дістали травм, їх відвезли до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Причини та обставини аварії з'ясовуються.

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