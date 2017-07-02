Один український військовий поранений в зоні АТО

Бойовики з початку доби 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю ввечері.

"Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні отримав поранення один військовослужбовець ЗС України", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку відразу після півночі противник обстріляв українські опорні пункти в районі Станиці Луганської з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. На світанку незаконні збройні формування випустили майже півдесятка мін з мінометів калібру 120 мм на оборонні укріплення ЗСУ поблизу Кримського. Близько 9.00 години ранку бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українських вояків, які тримають оборону біля селища Жовте.

На донецькому напрямку бойовики один раз відкривали вогонь по українським підрозділам. Зокрема, у другій половині дня з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї били по одному з українських опорних пунктів в районі Зайцевого.

На приморському напрямку бойовики вогонь не відкривали.