СБУ затримала "телефонного терориста", який "мінував" станції метро Києва

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який у неділю здійснив кілька дзвінків на "гарячу лінію" з неправдивими повідомленнями про мінування кількох станцій комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Співробітники Київського управління СБ України оперативно встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його в одному з сіл Київської області. При цьому "телефонний терорист" розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії", - повідомляє прес-центр СБ України в неділю.

В українській спецслужбі відзначили, що тривають слідчі дії та оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, неправдиве повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на термін від 2 до 6 років. За повторний дзвінок зловмисник може бути засуджений на термін від 4 до 8 років позбавлення волі.