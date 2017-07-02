Трамп розмістив відео "побиття CNN"

Президент США Дональд Трамп продовжив протистояння з пресою, розмістивши нове відео в своєму Твіттері.

Американський лідер опублікував ролик, на якому зафіксовано, як він "б'є" людину, у якої замість обличчя логотип телеканалу CNN.

45-й президент США розмістив відео, яке було знято близько 10 років тому. На ньому зображений епізод з виступу рестлерів, де Трамп був запрошеною зіркою. Він нібито накидається на чоловіка в костюмі, що стоїть біля рингу, і починає його бити. Насправді "жертва" американського лідера - відомий промоутер і рестлер Вінс Макмен, який є другом Трампа, а відбувалося все на шоу Рестлманія "Битва мільярдерів".

Потім на кадри наклали логотип CNN. Закінчується відео написом FNN: Fraud News Network - FNN: Шахрайська новинна мережа.

Цей твіт американський президент опублікував наступного дня після чергового скандального висловлювання на адресу інших журналістів: ведучих ранкового ток-шоу на каналі MSNBC Мікі Бжезинськи і Джо Скарборо. Їх Трамп назвав "тупими" і "божевільними".

За різкі висловлювання Трампа розкритикували і демократи, і його однопартійці республіканці. Однак сам президент США з такою думкою не згоден. У суботу 2 липня він написав у твіттері, що дійсно використовує соцмережі не як президент, а як сучасний президент.